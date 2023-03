Au Japon : Bien différente de la Barbie, cette poupée japonaise séduit aussi les adultes

Moins glamour que la poupée américaine, Licca-chan mesure 22 centimètres, plus petite que Barbie, et avec un look plus «familier», rapporte Minami Murayama, une de ses grandes admiratrices. Cette femme au foyer de 34 ans ambitionnait de devenir styliste: avec Licca-chan, son «rêve s'est réalisé», confie l'AFP Mme Murayama, qui possède une quarantaine de poupées et a confectionné plus d'un millier de tenues miniatures pour les habiller. «Si je vois une femme élégante porter quelque chose que je ne pourrais pas porter à cause de mon âge ou de ma taille, Licca-chan peut toujours le porter et être belle», ajoute-t-elle.