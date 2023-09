«Je me sens bien et utile»: CR7 ne se voit pas encore arrêter

«CR7», qui évolue désormais à Al-Nassr en Arabie saoudite, avait également atteint en juin dernier sa 200e sélection internationale en marquant le seul but de la victoire du Portugal contre l'Islande (1-0), ce qui avait permis à la Seleçao de conserver son avance en tête du groupe J des qualifications pour l'Euro-2024.

Le Portugal affrontera vendredi la Slovaquie à Bratislava puis le Luxembourg trois jours plus tard au stade de l'Algarve, au sud du Portugal. «Je veux gagner ces deux rencontres. Si nous gagnons nous serons pratiquement qualifiés», a lancé le quintuple Ballon d'or.

«Tout peut arriver»

Interrogé sur sa rivalité avec l'Argentin Lionel Messi, champion du monde et favori pour décrocher un huitième Ballon d'Or, Ronaldo a répondu qu'ils s'appréciaient et «se respectaient mutuellement». Il estime avoir «changé l'histoire du football» avec l'ancienne star de Barcelone.

Le joueur, qui célèbre cette année ses 20 ans en sélection, se dit «fier» d'avoir atteint cette «longévité» mais sans vouloir pour autant se projeter à trop long terme. «Je veux continuer, car je me sens bien et utile» mais «tout peut arriver», a-t-il expliqué avant d'ajouter que pour l'instant il voulait «profiter du moment» et se fixer l'objectif de «faire un excellent Euro».