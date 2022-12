Luxembourg: Bien se chauffer sans se ruiner

Alors que les prix de l'énergie s'envolent et que le mercure dégringole, chauffer son logement tout en faisant des économies prend davantage de sens cet hiver. «Pour faire des économies, nous conseillons de baisser la température des pièces de vie à 19°C, lance d'emblée Julien Picchia, responsable commercial chez Genista. Dans les chambres, il vaut mieux baisser la température entre 16 et 18°C, cela permet aussi d'avoir un sommeil plus réparateur».