Mobile : Bientôt davantage de pubs dans les apps d’Apple

Après l’App Store, Apple News et Bourse, d’autres apps d’Apple préinstallées par défaut sur ses appareils, comme l’iPhone et l’iPad pourraient servir d’emplacements pour afficher des publicités. D’après le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, Apple aurait commencé à effectuer des tests internes pour afficher des annonces dans son service de cartographie Apple Plans. Le mécanisme devrait ressembler à ce que la firme à la pomme propose dans sa boutique d’apps, l’App Store .

Sur les traces de Netflix et Disney+

D’autres apps maison sont concernées par le plan de la société technologique américaine. Il vise à augmenter le montant des revenus issus de la publicité. Le vice-président des plateformes publicitaires d’Apple, Todd Teresi, dont le patron direct est Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, a l’intention de passer de près de 4 milliards de dollars par an à un nombre à deux chiffres, soit quasi le triple. Ainsi, les apps Livres et Podcasts, aussi installées par défaut sur les iPhone et iPad, pourraient également commencer à afficher des annonces, explique Mark Gurman qui ajoute que les publicités pourraient bientôt aussi apparaître dans l’onglet Aujourd’hui de l’App Store et sur les pages de téléchargement des apps tierces.