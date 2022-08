Mobilité: Bientôt davantage de trains entre la Belgique et le Luxembourg?

C’est une inauguration extrêmement importante pour celles et ceux qui prennent tous les jours le train, depuis la Belgique, en direction du Luxembourg. Infrabel, la société belge responsable de l’entretien et du développement de l’infrastructure ferroviaire, a inauguré, ce vendredi matin, à Heinsch (commune d’Arlon), la sous-station de traction, une source d’alimentation principale en 25 000 volts pour la ligne 162 reliant Namur à Sterpenich.

«Jusqu’à présent, le sud de la ligne 162 était alimenté en 3 000 volts continus», rappelle Mathieu Rosion, ingénieur chef de projet chez Infrabel. «On a décidé de changer la tension et de passer en 25 000 volts alternatifs pour avoir une puissance électrique disponible plus importante. Ce qui permettra à la SNCB de faire rouler des trains plus rapides, plus nombreux et même plus lourds au niveau des marchandises».