Sécurité au Luxembourg: Bientôt des bodycams «généralisées» pour la police

Évoquée depuis 2017, la décision d'équiper les policiers luxembourgeois de bodycams a enfin été prise, accélérée par certains événements comme les échauffourées lors de la fête nationale 2021, ou le tir mortel d'un policier sur un individu, un mois plus tard à Ettelbruck. Présentée comme «une mesure supplémentaire de protection des forces de l'ordre», cette décision s'inscrit dans un contexte de «manque de respect envers les forces de l'ordre», mais aussi la perception d'une «baisse de l'autorité», ainsi que «de vidéos amateurs» d'interventions policières.

Selon le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, la finalité de cette mesure est double: «La prévention d'incidents lors d'interventions policières», mais aussi «le constat d'infractions et la poursuite possible des auteurs par la collecte de preuve». L'équipement sera «généralisé» à toute la police, et l'utilisation des caméras pourra se faire «en tous lieux», privés comme publics.