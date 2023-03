Bientôt des caméras à Esch avant une «police municipale»

«De 37 000 habitants aujourd’hui, Esch-sur-Alzette va bientôt croître jusqu’à 50-55 000 citoyens: il s’y déroule plus de faits que dans un village de 1 500 âmes». Fort de ce constat et «des statistiques de la police en matière de criminalité et d’incivilités», le bourgmestre d’Esch-sur-Alzette, Georges Mischo (CSV), a mis au point un nouveau Plan local de sécurité (PLS), en «tenant compte des doléances de ses administrés». Surtout, ajoute-t-il, que «le dernier plan sécuritaire remontait à 2002, et recouvrait «une réalité tout autre».

Une étude est en cours pour déterminer leur emplacement, un «élément dissuasif», selon Georges Mischo. Trois endroits avaient été initialement retenus: la place de l’Hôtel-de-Ville, celle de la Résistance et la gare routière. Et après analyse, cinq autres endroits ont été ajoutés: les places Boltgen et Saint-Michel, les rues Saint-Vincent et Zénon-Bernard et surtout la rue de l’Alzette. Une enveloppe de 300 000 euros est prévue à cet effet pour 2023», relate le bourgmestre.