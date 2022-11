Innovation : Bientôt des data centers... dans l'espace?

Ce sont des gouffres énergétiques et des émetteurs importants de dioxyde de carbone: les data centers consomment 1% de l'électricité mondiale et contribuent à 0,3% des émissions de CO2 dans le monde. Et avec le besoin croissant de digitalisation, leur nombre augmente de manière exponentielle. Un vrai enjeu environnemental qui demande des solutions innovantes.

Si les conclusions de cette étude baptisée ASCEND (Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty) étaient positives, cela permettrait d'envisager des investissements plus lourds pour le développement d'un «lanceur vert, lourd et réutilisable». Et de conclure que «l’Europe pourrait ainsi regagner sa position de leader dans le transport, la logistique spatiale et l’assemblage de grandes infrastructures, directement en orbite».