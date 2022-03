En Bundesliga : Bientôt des play-offs pour relancer le suspense?

L'idée de la Ligue allemande d'introduire des play-offs pour redonner du suspense à la Bundesliga divise le football allemand.

Introduire des «play-offs» en fin de saison, avec demi-finales et finale, pour redonner du suspense à la Bundesliga, écrasée par Munich: l'idée de la Ligue allemande divise le milieu du foot, le Bayern étant étonnement plutôt pour, les fans traditionalistes farouchement contre. Après neuf titres de champion consécutifs pour le «Rekordmeister», et un dixième qui se profile déjà, la nouvelle patronne de la Ligue Donata Hopfen a lancé cette suggestion la semaine dernière.

Oliver Kahn, le patron du Bayern, a repris la balle au bond mercredi: «Je trouve ça excitant, de discuter de nouveaux formats comme les play-offs pour la Bundesliga, a-t-il dit. Une formule avec demi-finales et finale donnerait du suspense pour les supporteurs». Mais jeudi, l'association nationale des fans «Unsere Kurve» («Notre virage») est montée au créneau: «Il est significatif de constater qu'on parle de changer le format au lieu d'aborder les véritables problèmes, qui conduisent à l'absence de concurrence au sommet», fulmine l'association, qui milite pour un football «traditionnel» proche des spectateurs et moins dépendant de l'argent.

«Nous avons besoin de règles qui garantissent l'intégrité de la compétition», poursuit-elle dans un communiqué, «dont une répartition plus équitable des revenus des droits TV et l'introduction d'un fair-play financier national, ainsi que de l'introduction de limites salariales et de l'interdiction des investisseurs multiples».