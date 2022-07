Sécurité routière au Luxembourg: Bientôt des radars du futur pour détecter le GSM au volant?

«Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, ainsi que les différents acteurs concernés, dont notamment l’Administration des ponts et chaussées, suivent de près les dernières innovations dans ce domaine et les modèles actuellement présents sur le marché», glisse le ministre: «Plusieurs systèmes de radar et des nouvelles technologies détectant l’utilisation de portables au volant sont en cours de test dans différents pays».