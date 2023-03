7 milliards investis au Luxembourg : Bientôt des trains plus grands, plus confortables et plus fréquents!

Où vont aller les 7,15 milliards d'euros de l'enveloppe prévue par le contrat signé entre le ministère de la Mobilité et des Travaux publics et les CFL pour l'exploitation du rail pour la période 2025-2039? Les signataires, que sont le gouvernement et les CFL, ont en partie répondu à cette question, vendredi, lors de la présentation des grandes lignes d'une collaboration qui s'étendra sur quinze ans.

En bref: ce contrat à 7 milliards prévoit notamment des extensions de capacité des gares, des trains plus longs, plus modernes et plus fréquents, une embauche de personnel et un chiffre largement mis en avant: une augmentation de 46% des places assises. «À côté des énormes investissements que nous faisons actuellement dans le réseau et dans l’infrastructure ferroviaires, il s’agit-là d’un immense saut qualitatif pour ce qui est la colonne vertébrale du système de transport de notre pays», commentait François Bausch, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

À titre d'exemple, la gare centrale accueillera deux nouveaux quais et quatre nouvelles voies, alors que les gares de Rodange, d'Ettelbruck et d'Howald s'agrandiront d'un quai. La modernisation du matériel roulant se concrétisera dès 2024, avec la livraison de 34 nouvelles automotrices Coradia Stream High Capacity du fabricant français Alstom.

Bientôt un train Luxembourg-Thionville toutes les 7 minutes

Une autre mesure phare annoncée est l'augmentation des fréquences sur des lignes importantes du pays, notamment celles qui desservent les villes frontalières de Thionville, Longwy et Trèves. Des améliorations d'année en année devraient permettre, à l'horizon 2028, la circulation de sept trains par heure sur la ligne Luxembourg-Thionville pendant les heures de pointe, lorsque le raccordement de la ligne Luxembourg-Bettembourg sera terminé.

La ligne Luxembourg-Rodange-Athus-Longwy verra circuler six trains par heure (au lieu de quatre) et la ligne Luxembourg-Wasserbillig-Trèves doublera également sa fréquence à quatre trains par heure (au lieu de deux). De même pour les liaisons vers le nord du pays, puisque les axes Luxembourg-Diekirch (quatre trains par heure) et Luxembourg-Troisvierges-Gouvy (six trains par heure) verront leur flux augmenter.

Difficile, cependant, d'obtenir un agenda précis de la part des responsables. «Cela ne se fera pas en quelques mois, ni en un an. Mais cette augmentation des capacités et cette amélioration du confort des usagers vont renforcer l'attractivité de notre système de transport», a indiqué Marc Wengler, le directeur général des CFL. Ce dernier a également mis l'accent sur l'amélioration de la qualité des services, notamment en ce qui concerne la ponctualité, la sécurité et l'information des usagers.

Au sujet de la répartition des investissements, il a estimé que 35% du budget serait alloué aux frais matériels et de maintenance, 30% aux frais de personnel, 15% à l'énergie et l'utilisation des voies, le reste aux frais informatiques et autres frais structurels.

