Bientôt la fin des billets d’avion en papier

Conservez vos tickets, ce seront bientôt des pièces de collection! Le 1er juin, 240 compagnies aériennes passent au tout électronique.

Plus de perte de billet

Le billet électronique, les passagers y ont tout à gagner, estiment les compagnies aériennes membres de l'Association internationale du transport aérien (Iata). Plus à craindre la perte de son billet, modifications plus facile des dates ou de l'itinéraire du vol et finie la queue grâce aux bornes en libre-service permettant de s'enregistrer.