Au Luxembourg : Bientôt la fin du téléphone fixe classique?

LUXEMBOURG - POST Luxembourg envisage, à terme, de voir disparaître toutes les lignes de téléphone fixe classiques. Mais la transition est encore lente...

Déjà aux oubliettes pour bon nombre de personnes, le téléphone fixe pourrait rapidement rejoindre les lecteurs MP3, baladeurs CD et autres magnétoscopes au rang des technologies oubliées de l'histoire. En tout cas dans son format classique, avec une ligne téléphonique. Rarement à la traîne concernant les nouvelles technologies, le Luxembourg n'échappe pas à la règle.

«On constate en effet une régression significative des lignes classiques actives depuis quelques années», reconnaît ainsi le ministre de l'Économie, Étienne Schneider. Deux raisons à cela. La première est technique. De nombreux clients souscrivent désormais à des abonnements regroupant Internet, ligne mobile et ligne fixe. POST procède alors à une conversion des équipements et la ligne de téléphone fixe se retrouve automatiquement reliée à Internet.

Encore 109 000 lignes classiques!

Pour d'autres, notamment les plus jeunes utilisateurs, c'est tout simplement la volonté de ne conserver qu'une ligne mobile... et donc de définitivement ranger le téléphone fixe à la cave.

Le ministre précise ainsi que POST envisage «de ne plus avoir de lignes actives sur l'infrastructure de téléphonie classique à la fin de l'année 2024». Soit dans un peu plus de six ans. De là à ce que cette migration se déroule facilement, rien n'est moins sûr. D'après les chiffres d'Étienne Schneider, le nombre de lignes classique était encore de 109 000 dans le pays en août dernier. Le chantier ne fait que commencer...