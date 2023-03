Sur «HBO»: Bientôt le clap de fin pour «Succession»

Depuis, cette chronique grinçante sur une fratrie d'ultra-riches en lutte pour l'empire de leur patriarche, inspiré entre autres de l'Australo-Américain Rupert Murdoch, s'est imposée comme un succès critique et populaire, malgré des personnages tous plus détestables les uns que les autres. Attendue chaque année avec impatience, elle a raflé de nombreux prix, dont l'Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2020 et 2022.

«Je sais que HBO aimerait que l'on continue»

«Je sais que HBO aimerait que l'on continue, comme ''Game of Thrones'' (vaisseau amiral de la chaîne étiré sur huit saisons), mais cela n'arrivera pas et dieu merci. Je trouverais difficile de continuer à dire ''Va te faire foutre'' (''Fuck off'') à tout le monde pendant les dix prochaines années», a plaisanté l'acteur, en référence à l'expression favorite de son personnage. Il prévoit désormais de remonter sur les planches et de réaliser son premier film cet été, sur une distillerie en Ecosse.