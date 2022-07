Plus de flexibilité: Bientôt les langues à la carte à l'école luxembourgeoise?

À quoi ressemblera l'école de demain? Pour le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, elle doit être plurielle. Adaptée à l'élève. Il voit ainsi dans les six écoles internationales publiques «un symbole de la modernisation de notre système scolaire plus proche des besoins de nos élèves et de leur diversité de cultures et de langues maternelles».