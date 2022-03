Bientôt les premiers habitants à Esch-Belval

ESCH-BELVAL - Belval Nord, le premier quartier résidentiel des anciennes friches, doit ouvrir le 10 octobre.

Sur le site où les réverbères viennent d'être installés, on est en passe de s'attaquer aux arbres et au gazon. «Du gazon à dérouler pour être dans les temps», précise Vincent Delwiche, directeur d'Agora. Belval Nord promet la vie urbaine en pleine nature.

Le site s'étend sur une prairie naturelle de 20 hectares en pente douce accolée à Belvaux et bordée au sud par le futur parc Belval. D'ici 2015-2018, 600 logements doivent y être créés pour abriter 1 300 habitants. Pour l'instant, un seul bâtiment est achevé. Il sera suivi par quatre autres dans les deux ans. 102 unités d'habitations sont déjà programmées.

Celles-ci coûteront de «3 000 à 3 500 euros le mètre carré en fonction du promoteur», estime Vincent Delwiche. Les acheteurs potentiels pourront se renseigner lors de la semaine du logement à Luxexpo et lors de la fête d'ouverture. Les premiers habitants sont attendus d'ici fin 2009.

Côté commerçants, on est dans l'expectative. Tout ce qui contribue au développement du site est bon à prendre. «Les soirs où la Rockhal est fermée, on se sent un peu seul», note-t-on à l'Urban.