Village Elmen au Luxembourg: Bientôt les premiers habitants d'un lieu de vie «unique»

C'est LE «projet de grande envergure» actuellement mené en termes de logement abordable au Luxembourg. Un chantier «pionnier», avance même la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM). Et le futur «village» Elmen, à Olm, devient concret. Pour rappel, sur 27 hectares, 375 appartements et autant de maisons unifamiliales vont accueillir à terme environ 2 000 habitants. «Un projet remarquable, conçu de manière très différente des coutumes d'habitation au Luxembourg», explique l'architecte Annick Rock, également présidente du Conseil d'administration de la SNHBM. Un lieu unique pour «un autre mode de vie».

«Le premier village est en cours de construction, avec presque 400 logements. En trois ans (le projet a été officiellement lancé en juillet 2018, NDLR), on a réussi à mettre en chantier la moitié de ces 400, c'est déjà un super résultat intermédiaire», développe Guy Entringer, directeur de la SNHBM. Et il l'assure, «les premiers habitants vont pouvoir emménager à Elmen fin septembre, début octobre 2022. Ce sera un point important dans ce projet».

«Presque 200 maisons en bois»

Ici, la circulation motorisée dans les ruelles sera évitée. Les futurs habitants gareront leur voiture non pas devant chez eux, mais dans quatre parkings collectifs centralisés. «Il y a 250 mètres de distance, au maximum, entre un logement et un emplacement de stationnement», détaille la SNHBM. Plus largement, des commerces de proximité, une école avec maison relais, une crèche, une maison pour tous et des espaces verts sortent de terre également. Pour un projet qui se veut écologique, aussi. «À Elmen, on construit presque 200 maisons en bois, je n'ai pas vu ça dans d'autres chantiers au Luxembourg», glisse Guy Entringer.