Au Luxembourg: Bientôt plus de 19 jours de télétravail pour les frontaliers allemands?

Les dérogations aux règles du télétravail pour les travailleurs frontaliers au Luxembourg ont pris fin au 30 juin. Depuis, ils doivent à nouveau déclarer une partie de leur salaire dans le pays de résidence quand ils dépassent certaines limites qui avaient été abandonnées provisoirement en raison du Covid. Depuis, le sujet fait l'objet de discussions animées, en particulier pour les frontaliers vivant en Allemagne, car avec 19 jours, leur plafond est plutôt bas comparé à la France (29 jours) et à la Belgique (24 jours, bientôt 34 ). La question de savoir si cette limite va être relevée est régulièrement évoquée. Le gouvernement luxembourgeois s'efforce de relever les seuils de tolérance fiscale avec ses voisins. Des progrès ont été réalisés avec la Belgique et la France, mais le gouvernment allemand n'a guère réagi jusqu'à présent.

Apparemment, celui-ci a une idée de la manière dont il pourrait supporter une limite plus élevée avec le Luxembourg. Du côté du gouvernement fédéral, une «durée maximale de 24 jours est considérée comme appropriée», a écrit début août le ministère fédéral des Finances dans une réponse à une petite question des partis d'opposition CDU/CSU. Soit cinq jours de plus qu'actuellement. On reste toutefois loin des 55 jours, ou même 100 jours exigés dans une pétition luxembourgeoise.