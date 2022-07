Etats-Unis: Bientôt un cours universitaire sur Harry Styles

États-Unis : Bientôt un cours universitaire sur Harry Styles

La pop et les études universitaires semblent faire bon ménage. Après que la vie et la carrière de Taylor Swift ont été analysées à l’université de New York, c’est au tour d’Harry Styles d’être l’objet d’un cours, cette fois dans une faculté texane. Le cursus, qui sera proposé au printemps 2023, s’intitule «Harry Styles et le culte de la célébrité: identité, internet et pop culture européenne» et sera dispensé par le Dr Louie Dean Valencia, comme il l’a lui-même annoncé sur Twitter.