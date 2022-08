Luxembourg: Bientôt un e-wallet pour toutes vos pièces d'identité

Des nouveautés qui arriveront au compte-goutte «au fil des semaines et dans les prochains mois», a glissé le ministre à L'essentiel, à l'issue d'une conférence de presse sur le sujet jeudi. Parmi les plus notables, le portefeuille électronique national (e-wallet) sera introduit au premier trimestre de l'année prochaine. Celui-ci pourra notamment contenir votre pièce d'identité et votre permis de conduire et vous éviter quelques difficultés en cas d'oubli de vos papiers…