Logement au Luxembourg: Bientôt un quartier constitué uniquement de «tiny houses»

1 / 3 Vendredi, Walferdange a présenté un projet pionnier, celui d’un miniquartier constitué de huit tiny houses et d’une maison centrale pour la vie sociale des futurs habitants. Nicolas Chauty Des petites maisons constituées de bois et matériaux durables, de 40 m² chacune en duplex et destinées principalement à un public de 18 à 30 ans environ. La spécificité étant qu’elles seront accessibles à la location. Walferdange Installé très exactement entre la rue Michel-Rodange et la rue des Jardins à Bereldange, ce projet de lotissement de tiny houses doit se fondre dans la nature actuellement en place. Walferdange

Quelques semaines seulement après leur autorisation et la mise en place d’un règlement d’urbanisme spécifique pour les communes, les tiny houses deviennent de plus en plus concrètes au Luxembourg, alors que le pays est miné par la problématique du logement. Vendredi, Walferdange a présenté un projet pionnier, celui d’un miniquartier constitué de huit tiny houses et d’une maison centrale pour la vie sociale des futurs habitants.

Des petites maisons constituées de bois et matériaux durables, de 40 m² chacune en duplex et destinées principalement à un public de 18 à 30 ans environ. La spécificité étant qu’elles seront accessibles à la location. Actuellement sur Walferdange, comptez «entre 1 600 et 2 000 euros de loyer pour un appartement de 80 m². La problématique nationale du logement se ressent évidemment chez nous aussi», concède le bourgmestre François Sauber (CSV). Ce projet communautaire de tiny houses promet de faire baisser largement ce prix locatif pour répondre à «la demande la plus pressante qui concerne les personnes à faible revenu et les jeunes en quête d’un logement abordable».

Accessibles en 2024

La tiny house n’est plus un concept architectural mais bien un défi financier et social. Installé très exactement entre la rue Michel-Rodange et la rue des Jardins à Bereldange, ce projet de lotissement de tiny houses doit se fondre dans la nature actuellement en place. Il reste d’ailleurs quelques autorisations environnementales à valider pour officiellement lancer le chantier et pouvoir rendre accessibles ces maisons «en 2024», selon l’échevine Jessie Thill, également députée Déi Gréng.

Pour donner vie à ces huit tiny houses, qui seront fixées à l’aide de pieux, démontables et déplaçables, Walferdange a conclu une convention avec le ministère du Logement. «Ce n’est qu’une pièce du puzzle pour faire face à la crise du logement, mais c’est un projet phare», glisse François Sauber. Pour l’instant le lotissement intégrera huit tiny houses donc, mais d’autres sont déjà envisagées.