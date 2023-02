Mobilité: Bientôt un réseau express entre la France et le Luxembourg ?

Editpress

Comment favoriser la circulation des frontaliers français à destination du Luxembourg? Alors que le nombre de travailleurs traversant la frontière continue de croître, les galères sur l’autoroute et le rail n’ont jamais paru aussi exaspérantes pour les concernés. Qui plus est après la période Covid, laquelle avait plus ou moins mis sur pause ces difficultés.

Si aucune solution pérenne et immédiate ne peut être apportée, en particulier en période de grève, les discussions se poursuivent entre les responsables politiques des deux côtés de la frontière. Mardi, le nouveau président de la région Grand Est, Franck Leroy, a rencontré pour la première fois la ministre luxembourgeoise Corinne Cahen, à l’occasion du sommet des exécutifs à Verdun.

Et le successeur de Jean Rottner d’évoquer auprès de L’essentiel le projet très prometteur d’un Réseau Express Métropolitain entre Luxembourg, Metz et Nancy: «Cela permettra d’augmenter l’intensité de circulation ferroviaire, afin d’arriver à un train toutes les 7 minutes 30».

Le Luxembourg prêt à financer

Pour l’heure, l’élu ne s’est pas risqué à dévoiler un calendrier. Un investissement «massif» de l’État français sera indispensable pour mettre en place la transformation des infrastructures. Le Luxembourg pourra-t-il participer à ce financement? «Certainement, oui. Il faut voir les modalités, mais il serait intéressant d’augmenter les cadences.

Surtout que le train va dans les deux sens et concerne donc aussi les résidents luxembourgeois», a répondu Corinne Cahen, qui confirme la volonté du Luxembourg d’investir dans les infrastructures de l’autre côté de la frontière. Des investissements qui se substituent à la rétrocession fiscale réclamée par les élus lorrains mais toujours écartée par le Grand-Duché.

«Le télétravail ne disparaîtra pas» Corinne Cahen

Quant à la possibilité d’étendre le télétravail pour réduire l’afflux de travailleurs qui traversent la frontière, la ministre luxembourgeoise se montre favorable à un équilibre entre présentiel et journées télétravaillées… pour ceux qui le peuvent: «Le télétravail, on l’a découvert pendant la pandémie et il ne disparaîtra plus. Si tout le monde pouvait travailler de chez soi un ou deux jours par semaine, cela désengorgerait les routes évidemment. Mais il ne faut pas oublier que certaines personnes ont des emplois qui empêchent tout télétravail».

Tout comme la fiscalité et l’affiliation à la sécurité sociale constituent des verrous à l’essor de cette nouvelle organisation du travail. Sur ces points précis, les solutions seront avant tout discutées à l’échelle nationale, voire européenne. «Le seuil a été augmenté à 34 jours avec la France. Les pourparlers continuent avec nos partenaires français, belges et allemands. On y arrive doucement mais sûrement», conclut la ministre.

