Transports : Bientôt une ligne de bus pour relier Thionville et Longwy?

THIONVILLE-LONGWY - Bertrand Mertz et Édouard Jacque, respectivement maires de Thionville et Longwy, ont décidé de s'atteler à un vaste chantier concernant les transports en commun.

Dans le cadre du projet LELA +, ils envisagent en effet la création d'une liaison expresse entre Thionville et Longwy. À l'heure actuelle, les deux élus tentent de mobiliser les autres communes entre Thionville et Longwy ainsi que les autorités organisant les transports en commun.

Une enquête d'opportunité devrait par ailleurs être distribuée en toutes boîtes dans les localités entre Thionville et Longwy.

Dans l'idée de Bertrand Mertz et Édouard Jacque, cette nouvelle ligne d'autobus circulerait d'une gare à l'autre et pourrait faire plusieurs arrêts, notamment à Tressange qui se trouve être le parent pauvre des transports en commun. Il ne reste désormais plus qu'à concrétiser cette initiative proche du Vilavil.