Canicule en Europe : Bientôt une loi européenne sur les températures maximales au travail ?

La canicule qui a frappé l’Europe occidentale mi-juillet a causé la mort de plus de 500 personnes en Espagne et de nombreux records de température ont été battus en France, au Royaume-Uni et au Danemark.

Variations d’un État à l’autre

«À travers l’Union européenne, 23% des actifs sont exposés à des températures élevées durant au moins un quart» de leur temps de travail, un pourcentage qui grimpe à 36% dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie et à 38% dans la construction selon les chiffres de l’agence Eurofound.

Pas de cadre légal au Luxembourg

La limite est fixée 5°C plus haut en Hongrie pour le même type de travail, tandis que la Slovénie plafonne la température à 28°C sur tous les lieux de travail. Or, d’après l’Organisation mondiale de la santé, la température de travail optimale se situe entre 16 et 24°C.

«Protections adéquates»

