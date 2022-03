A la télé – Bientôt une série française qui «va niquer toutes les autres»

L'acteur et réalisateur français bosse sur une nouvelle production, qu’il espère pouvoir présenter l’année prochaine. Mathieu Kassovitz a fait cette annonce au Festival Séries Mania qui se tient actuellement à Lille. Et le Français à la langue bien pendue n’y est pas allé de main morte sur les mots qu’il a employés pour décrire son futur projet: «Ça va être une bombe atomique, on a besoin d'une série télé comme ça. C'est exactement tout ce que vous pourriez attendre d'une série dans tout ce qui est action, violence, horreur, thriller… vous serez choqués par ce qui se passe visuellement».