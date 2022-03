Traumatisant : Bientôt une série sur le clown maléfique de «Ça»

Le clown maléfique de «Ça» aura droit à une série, intitulée «Welcome to Derry», sur «HBO». L’histoire se déroulera dans les années 1960, où l’on découvrira ses origines.

Grippe-Sou n’a pas fini de nous terrifier. Le clown maléfique, tiré du roman de Stephen King «Ça», adapté en téléfilm dans les années 1990 puis au cinéma dans les films « Ça », en 2017 et «Ça: chapitre 2 », en 2019, va revenir cette fois sous forme d’une série.

La chaîne américaine HBO a annoncé qu’un préquel intitulé «Welcome to Derry» verra bientôt le jour, selon Variety. L’histoire se déroulera dans les années 1960 où l’on découvrira les origines de Grippe-Sou, dont l’unique but est de terroriser et tuer des enfants. La fiction sera produite par Andrés Muschietti, qui a réalisé les deux films avec l’horrible clown incarné par l’acteur Bill Skarsgard, qui avait traumatisé des jeunes figurants sur le tournage du premier volet.