BigFlo & Oli aussi annulent leur concert en Tunisie

BigFlo et Oli ont reporté leur concert prévu à Carthage.

Ils disent être «vraiment désolés» pour «les 4 000 fans présents en Tunisie» qui avaient acheté un billet. «On se faisait une joie de vous rencontrer (...), promis on viendra vous voir», a assuré le duo.

Abandonné en plein désert

Le chef de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé mardi les «expulsions» de migrants d'Afrique subsaharienne de la Tunisie vers les frontières libyenne et algérienne, où ils se retrouvent abandonnés en plein désert.

«Plusieurs sont morts à la frontière avec la Libye et des centaines, dont des femmes enceintes et des enfants demeurent, selon des informations, coincés dans des conditions extrêmement difficiles avec peu d'accès à de l'eau et de la nourriture», s'est insurgé un porte-parole d'Antonio Guterres, Farhan Haq.