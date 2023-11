Bigflo & Oli: «On rêve d'un duo avec Eminem ou Rosalia»

AMNÉVILLE – Les frangins les plus célèbres du rap français dévoilent leur nouveau show au Galaxie. Celui dont ils sont le plus fiers, nous confie Oli.

Bigflo & Oli seront au Galaxie d'Amnéville samedi soir. dr

L’essentiel: Vous avez débuté la tournée des Zénith, «Le Grand Tour». Comment vous sentez-vous?

Oli: On se sent très bien, on est très heureux de reprendre avec la tournée des Zénith. On a fait beaucoup de festivals, mais les Zénith on préfère car c’est notre public. On a le temps de développer tout notre univers et notre décor. On a aussi beaucoup bossé pour pouvoir défendre cet album sur scène. Venez nous voir à Amnéville, on est super fiers de ce show, c’est le plus abouti. On est dix sur scène avec un quatuor de cuivres.

Elle s’achèvera en apothéose au Stadium de Toulouse.

Oui, c’est vraiment la date bonus. Ce sera la troisième fois qu’on le fera. Ça viendra conclure deux ans et quelque de boulot. C’est un vrai kif! On est déjà quasi complet, ça paraît fou, lunaire.

Vous avez enchaîné 24 festivals et créé le vôtre. Jamais de repos?

Oui, avec l’expérience on arrive à trouver des vrais temps de repos quand il le faut et à bosser à fond quand c’est nécessaire. On gère de mieux en mieux avec le temps. Et on a des super équipes qui nous épaulent et qui gèrent tout ça.

Vous êtes revenus fort avec «Les autres c’est nous» l’an dernier. Quelles furent vos principales inspirations?

On a pris le temps de replonger dans plein de choses et de fouiller en nous, et dans nous il y a les autres, d’où le titre de l’album. On est allés fouiller dans l’identité. Ça réunit aussi toutes nos influences, Francis Cabrel pour le côté chanson française qui nous a bercés, MC Solaar pour l’hommage au rap, Vald ou Leto pour montrer à quel point on est passionnés par cette musique, Julien Doré pour un clin d’œil nostalgique. Il y avait cette sensation de faire un album qui résume l’ADN Bigflo & Oli. Il y a des morceaux à texte, d’autres plus «kickage».

Il ne manquait qu’Orelsan.

C’est vrai, beaucoup de gens nous en parlent, on espère que ça se fera un jour. C’est un artiste qu’on écoute depuis petits et qui nous a beaucoup influencés sur plein de choses.

«Eminem, c'est un dieu musical» Oli

Avec qui d’autre rêveriez-vous de collaborer?

Le grand rêve inédit et impossible, depuis que je suis enfant, c’est Eminem. C’est un dieu musical, le meilleur rappeur au monde. Ce serait juste dingue de boxer sur une prod avec lui. Et on a d’autres idées, je pense à une chanteuse comme Rosalia, ou Manu Chao, qui est un ami et nous suit depuis longtemps. On aimerait un jour faire des couplets ou un projet en espagnol. On continue de rêver.

Kikesa vous a rendu hommage sur «Feat.».

Oui, et on est amis depuis un bout de temps. On avait déjà fait un morceau sur un de ses albums, qui s’appelait «Pas chez moi». C’est toujours hyper touchant de voir des artistes qui assument notre influence et rendent hommage. Dans «The Voice», on avait parfois les larmes.

Votre clip «Dernière» accueille du beau monde. Ils rivalisent d’inventivité, comment les concevez-vous?

Ça vient toujours de nous, de discussions entre frères. Déformation professionnelle, avec le temps, on est parfois déjà en train de parler du clip en écrivant le morceau. On a toujours coréalisé et écrit nos clips, c’est une dimension qui nous plaît et qu’on voudrait approfondir. On cherche des idées qui fonctionnent même sans la musique et qui sont une sorte d’évènement. Pour «Dernière», on a fait des entraînements avec Antoine Dupont, Olivier Giroud et plein d’autres.

En début d’année, vous étiez sur Skyrock pour un freestyle qui a marqué l’histoire du rap.

Je me souviendrai très longtemps de ce moment, c’était magique. J’espère qu’il y en aura d’autres. Quand je l’ai fait, j’étais trop heureux, j’avais eu l’idée la semaine avant d’écrire un peu chaque soir et de faire 10 minutes, comme un testament rapologique. Je voulais retrouver le côté défi, comme en début de carrière. J’ai été surpris, je ne pensais pas que ça prendrait une telle dimension, que ça toucherait autant de gens. J’y ai mis beaucoup de moi. J’ai déjà hâte de faire le freestyle de 20 minutes!

Quels sont les futurs projets?

Avec Flo, on est en train de faire beaucoup de morceaux très rap, on est beaucoup en studio. En tournée, on essaye d’écrire, d’écouter des prods. On est en constant mouvement artistique.

Bigflo & Oli. Samedi, 20 h, au Galaxie, à Amnéville. Entrée: 35/70 euros.