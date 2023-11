Bigflo & Oli ont enchanté le Galaxie d'Amnéville

AMNÉVILLE – Le duo de rappeurs a emmené plus de 7 000 fans dans son monde rempli d'humanité, de sincérité et de hip-hop.

L'une des valeurs premières du hip-hop est l'authenticité, le fait de rester fidèle à ce que l'on est et d'où l'on vient. En ce sens, Bigflo & Oli est définitivement hip-hop. Le duo toulousain n'est pas «street» et ne s'invente pas une vie («Gangsta»). Les frangins partagent la leur, avec sincérité et talent. Et une énergie scénique de feu. Samedi soir, plus de 7 000 fans étaient venus acclamer les rappeurs français au Galaxie d'Amnéville.

En ouverture, Oli lâchait un petit texte écrit spécialement pour le public d'Amnéville. Les frangins s'amusaient avec lui, et le chambraient volontiers. «L'allemand c'est plus votre truc, on est au Luxembourg? Je comprends plus rien», lançait Bigflo sur le passage en espagnol de «Papa», titre hommage à leur père.

Bracelets lumineux

Le duo proposait un show ludique (distribution de bracelets lumineux), vivant et drôle. Les Toulousains étaient épaulés par une dizaine de musiciens, dont une section de cuivres. Oli se saisissait de sa trompette, tandis que Bigflo s'installait à la batterie sur «J'étais pas là». Florian et Olivio Ordonnez se promenaient à travers leurs quatre albums, se rappelant au bon souvenir de leurs débuts, faisaient jaillir leurs flow mitraillette et élastique, installaient autant une ambiance festive («Demain») qu'intimiste, sur «José et Amar», hommage touchant à leurs grands-parents.

Le percutant «Sacré Bordel» faisait mouche, avec une phrase résumant l'état d'esprit de leur dernier album et de l'époque: «On rejette la faute sur les autres, mais les autres c'est nous».