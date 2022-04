Rap français : Bigflo & Oli vous emmènent dans leur «sacré bordel»

Les frères toulousains reviennent après une pause et sortent aujourd'hui un nouveau single qui sonne comme un hommage à la France et à ses paradoxes.

Florian et Olivio Ordonez, alias Bigflo et Oli ont dévoilé mardi leur dernier titre, «Sacré bordel», après un an et demi d'absence. «Cette pause nous a vraiment fait du bien, on vous raconte tout bientôt», ont-ils indiqué dans la légende qui accompagne le clip sur YouTube. «On voulait revenir avec une chanson forte de sens et importante pour nous plutôt qu’avec une chanson légère et plus ''attendue'', on espère ne pas s'être trompé».