Nouveau coach : Bijotat a deux ans pour faire monter Metz en L1

Le FC Metz a officialisé, vendredi, la venue de Dominique Bijotat au poste d'entraîneur. Le nouveau staff aura deux ans pour faire monter le club en Ligue 1.

Après plusieurs semaines de réflexion, le président du FC Metz a fait son choix. Soucieux de trouver un coach ayant «la capacité d'amener des jeunes à maturité et l’expérience de la gestion d’un groupe professionnel et de la compétition», Bernard Serin a nommé Dominique Bijotat pour deux ans à la tête de l'équipe.

Ce nouveau staff aura deux ans pour accéder à la L1. «Se donner deux ans pour laisser les jeunes joueurs éclore et emmagasiner de l’expérience est l’idéal pour les amener à être performants. Mais on ne va pas se cacher non plus», a aussi ajouté un Bijotat au discours déterminé et ambitieux.

Si Metz y voit désormais un peu plus clair au niveau sportif, le club attend encore la validation de son dossier par la Direction nationale du contrôle de gestion. Auditionnés la semaine dernière, les dirigeants devront attendre le 17 juin pour être fixés.