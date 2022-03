Football : Bijotat: «Le FC Metz risque d'être en retard»

Trois semaines après la reprise, le coach du FC Metz Dominique

Bijotat tire un premier bilan. Assez inquiétant.

L'essentiel : Quelles sont vos premières impressions? Dominique Bijotat: La préparation s'affine et j'ai peu à peu une meilleure connaissance des réponses que les joueurs peuvent apporter. Ils ne sont pas avares d'efforts mais il faut travailler sur les automatismes et la discipline.

Avec tous ces jeunes, on a l'impression que c'est aux anciens de s'intégrer... ? Peu importe l'âge, on doit s'intégrer à un groupe. La notion de jeune ou d'ancien n'a pas d'importance.

Avez-vous revu les objectifs à la baisse? ?

Comment penser qu'une équipe modifiée à 70% et remplacée par des jeunes puisse avoir le rendement d'une équipe expérimentée et en place depuis longtemps? Nous avons eu une saignée de joueurs d'expérience, et quand on sait que ceux-là, déjà, n'avaient pas réussi...