Confidence choc : Bilal Hassani confie avoir été victime d’un viol

«C’était en 2019. Avec une personne de mon cercle, quelqu’un à qui je faisais confiance, on est partis en soirée. Je suis rentré avec lui. J’avais bu deux, trois verres. Mais je ne ressentais pas ce qu’on ressent quand on boit deux, trois verres. J’étais clairement sous l’influence d’une substance que je n’avais pas voulu prendre, a-t-il raconté. Le juré de «Danse avec les stars» a ensuite expliqué qu’il avait commencé à avoir «des black-out», des moments où il n’avait plus la mémoire. «Je me réveillais et il se passait ce qui peut se traduire comme une agression sexuelle. C’était un viol», a affirmé le Français de 23 ans.