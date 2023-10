Guerre Hamas-Israël: La guerre a fait plus de 3 000 morts en quatre jours

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse, avec des milliers de morts recensés au total, au cinquième jour de l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza.

En Israël, le bilan est passé à plus de «1 200 morts», a annoncé mercredi matin l'armée israélienne. Plus de 2 700 personnes ont été blessées et des dizaines de personnes sont officiellement recensées comme «otages ou disparues».