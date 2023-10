Attaque du Hamas: Au moins 198 morts et 1 1610 blessés à Gaza

La Russie a appelé samedi les Israéliens et les Palestiniens à un «cessez-le-feu immédiat», en exprimant sa «plus grande préoccupation». «Nous appelons les parties palestinienne et israélienne à un cessez-le-feu immédiat, à renoncer à la violence et à faire preuve de la retenue nécessaire», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué.