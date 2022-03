Bilan paradoxal

Moins de morts mais plus d’accidents sur les routes luxembourgeoises ces six dernières années. Vendredi, la Sécurité routière luxembourgeoise commentait le bilan paradoxal du Luxembourg.

L'association se réjouit de voir la prévention porter ses fruits: avec 34% de tués en moins sur les routes entre 2001 et 2006, le Grand-Duché est devenu un bon élève de la classe européenne en matière de sécurité routière. Mais elle note toutefois que le nombre d'accidents en général a augmenté. Et invite le gouvernement à rendre les sanctions plus lourdes et les contrôles plus fréquents. L'interview de Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière luxembourgeoise, est à lire sur notre site Internet.