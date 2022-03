Bill et Tom: le sang les lie

Les jumeaux du groupe allemand Tokio Hotel sont inséparables. «Nous ne supportons pas longtemps d'être l'un sans l'autre», a révélé Tom au magazine «Zeit Leben».

«On forme un ensemble, une personne». Ils se différencieraient quand même l'un de l'autre, par exemple en ce qui concerne leur façon de parler ou bien leur apparence. «Mais nous nous complétons». Jusqu'à l'âge de six ans, les deux frères auraient porté les mêmes vêtements.

Bill a ajouté dans l'interview: «Ce qui se passe entre nous, nous le réglons d'abord nous deux et après, c'est comme ça: nous contre le reste du monde». Les jumeaux ont découvert la musique quand ils étaient encore enfants. «Bill a commencé à chanter, le plus souvent Nena. Et moi, j'ai commencé à jouer de la guitare. À partir de ce moment, nous voulions devenir des stars de rock».