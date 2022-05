Confidences : Billie Eilish assume ses tics

Atteinte du syndrome de Gilles de La Tourette, la star ne s’apitoie pas sur son sort et affirme avoir confiance en elle.

Interrogée à ce sujet dans le talk-show de David Letterman «Mon prochain invité n’est plus à présenter», sur Netflix, l’Américaine de 20 ans a fait savoir qu’elle était «très heureuse» d’en parler. «J’aime vraiment répondre à ce genre de questions, parce que c’est très intéressant et c’est aussi un trouble qui me perturbe et que je ne comprends pas, a-t-elle confié. Les principaux tics que j’ai toute la journée sont de remuer mon oreille en avant et en arrière, lever mon sourcil, faire craquer ma mâchoire, fléchir mon bras. Ce sont des choses que vous ne remarquerez jamais si vous ne faites que discuter avec moi, mais pour moi, elles sont très épuisantes».