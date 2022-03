Chien sauvé en France : «Billy a quelques kilos en moins, mais il va bien»

Mike, le maître du chien resté coincé six jours dans une canalisation en France, a fondu en larmes en retrouvant l'animal.

«Billy» était parti chasser le ragondin... Coincé depuis six jours dans une galerie sous le canal de Bourgogne, un chien dont le sort opposait défenseurs des animaux et préfecture de Côte-d'Or a pu être sauvé mardi. Des caméras, engagées lundi soir, n'ont pas permis de repérer l'animal, que son propriétaire britannique n'entendait plus aboyer. Mais mardi après-midi, près d'un trou repéré en surface, quelques coups de pelle ont suffi pour extirper «Billy» de la galerie.