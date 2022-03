Concours : Billy Corgan continue sa tournée à l'Atelier!

L'artiste Billy Corgan se lance dans une tournée solo et montera sur la scène de l'Atelier, le 21 juin. Il a joué avec The Smashing Pumpkins, Zwan, WPC et bien d'autres encore!

L’essentiel offre à 3 personnes 2 places pour le concert de Billy Corgan, vendredi 21 juin, à l'Atelier.

Pour gagner, envoie CORGAN suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

