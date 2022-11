Concert au Luxembourg: Billy Talent a offert un show explosif

1 / 10 Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Plus c'est long, plus c'est bon, dit l'adage. Initialement programmé au printemps 2020, puis décalé à l'année suivante pour les raisons que l'on connaît, c'est finalement mardi soir que Billy Talent faisait son grand retour au Luxembourg, six ans après son dernier passage. Pour l'occasion, l'Atelier avait concocté une grosse affiche rock, avec les Berlinois Pabst en ouverture et l'infatigable britannique Frank Turner, avec son folk à la sauce punk, qui fausait plus que chauffer la salle.

Pour sa première date européenne après un break de deux mois, Billy Talent attaquait son set pied au plancher, avec un des ses premiers hits, «Devil in a Midnight Mass». La voix nasillarde et généreuse de Benjamin Kowalewicz retentissait et les 6000 fans explosaient de bonheur au son de «This Suffering», repris en chœur.