Gagne tes places! : Billy Talent, l'un des plus grands groupes de rock canadien

Concert

Depuis la sortie de leur premier album éponyme en 2003, Billy Talent s'est imposé comme un groupe de rock qui définit la génération. Ils ont vendu près d'un million d'albums au Canada seulement et près de 3 millions d'albums à l'échelle internationale. Leurs albums Billy Talent I, II et III ont tous reçu des certifications multi-platine. Leur nouvel album Afraid of Heights a débuté en première position dans leur pays d'origine, le Canada, ainsi qu'en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Il s'agit de la quatrième première place consécutive pour le groupe basé à Toronto. Billy Talent a connu un énorme succès à la radio rock canadienne, où il a obtenu trois numéros 1 qui ont occupé la première place pendant 20 semaines, six numéros 5 et six numéros 10. Le groupe a remporté sept prix Juno et a été mis en nomination 23 fois, dont trois fois pour Afraid of Heights (groupe de l'année, album rock de l'année et Ian D'Sa, producteur de l'année).