«TF1» : Billy Crawford a remporté «Danse avec les stars»

Pour sa partenaire de danse, Fauve Hautot, c’est la quatrième victoire dans l’émission après 2012 (avec Emmanuel Moire), 2019 (avec Sami El Gueddari) et 2021 (avec Tayc). «Je n’y crois toujours pas. Quand j’ai vu Fauve pleurer, je n’ai pas compris si c’était de la peine car on avait perdu, ou de la joie car on avait gagné. Après, tout le monde a foncé sur moi, et c’est là que j’ai réalisé. Cela a été une surprise», a réagi, à chaud, Billy auprès du Parisien.