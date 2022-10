Luc Emering : «Nous sommes encore loin des 30% de bio en 2025»

La séquence du 7 octobre

Le prix du pétrole est très élevé, note Luc Emering, président de l'association des jeunes agriculteurs. Nous avons connu trois sécheresses sur quatre ans (2021 était une année normale). Cette année, c'était la catastrophe. Et en plus, on a encore la guerre en Ukraine. Tous ces facteurs font que l'on aura des prix très importants au printemps 2023».