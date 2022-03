Distribution : Bio c'Bon placée en redressement judiciaire

L'enseigne française de distribution spécialisée, qui est également implantée en Europe, est en difficulté financière. Elle intéresse plusieurs acteurs du secteur.

Le groupe familial Zouari, actionnaire de référence de l'enseigne de surgelés Picard et l'un des principaux franchisés de Casino, a déjà manifesté son intérêt. Carrefour, Casino et les enseignes spécialisées Biocoop, La Vie Claire et Naturalia seraient aussi intéressés, selon Le Figaro. Fondé en 2008 par Thierry Brissaud, Bio c'Bon emploie 1 500 personnes et possède 158 magasins en propre. Troisième distributeur spécialisé en France en termes de parts de marché derrière Biocoop et Naturalia, il est le seul à s'être implanté à l'étranger avec près de 40 points de vente en Italie, Espagne, Suisse, Belgique et Japon.