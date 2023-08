Biographie de Goldman: «Je suis triste pour ceux qui se font duper par ces livres»

Sobrement intitulé «Goldman», le dernier livre de l’écrivain et historien Ivan Jablonka est sorti en librairie vendredi. Présenté comme un incontournable de la rentrée littéraire, l’ouvrage consacré à Jean-Jacques Goldman séduit les critiques. Dans les interviews qu’il donne, l’auteur est décrit comme «résolument fan» du chanteur.

Or, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’a pas parlé avec son idole pour écrire cette biographie. C’est Jean-Jacques Goldman lui-même qui l’a confié, répondant à une sollicitation du Canard enchaîné, relate le HuffPost.

«Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi», a indiqué le chanteur à l’hebdomadaire. Dans une interview au Figaro, l’auteur explique en effet s’être appuyé sur les interviews de la star, à qui il aurait demandé, en vain, de pouvoir consulter ses archives.