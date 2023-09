Elon Musk, «attiré par la tempête et le drame»

La nouvelle biographie très attendue d’Elon Musk, à paraître mardi aux États-Unis, dépeint un individu complexe, obsédé par la conquête de l’espace, aux méthodes de gestion brutales et dépourvues d’empathie. Walter Isaacson, connu pour une série de biographies à succès, notamment celle du cofondateur d’Apple, Steve Jobs (2011), a bénéficié d’un accès sans précédent au fantasque entrepreneur, qu’il a interviewé à de nombreuses occasions.

Pour lui, le «virus woke», en référence au militantisme qui vise à promouvoir et défendre toutes les minorités, présente le risque de faire dérailler la colonisation d’autres planètes, Mars en premier lieu, car il est «anti-humain en général» et doit être «stoppé». Selon Walter Isaacson, l’homme le plus riche du monde est un «grand enfant», qui reste marqué par une jeunesse durant laquelle il a été régulièrement victime de harcèlement à l’école.