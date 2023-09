Cinq officiels tués et 11 blessés dans une attaque à la bombe

La ville est le théâtre d’affrontements sporadiques entre l’armée et les combattants anti-junte depuis le coup d’État de 2021.

Cinq responsables de l’administration locale et membres de la sécurité ont été tués et onze policiers blessés dans une attaque à la bombe contre un complexe gouvernemental à Myawady, à la frontière thaïlandaise. Cette ville est le théâtre d’affrontements sporadiques entre l’armée et les combattants anti-junte depuis qu’un coup d’État militaire en 2021 a plongé le pays dans le chaos.