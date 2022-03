Bjarne Riis prédit un duel Andy Schleck-Contador

Alors que le Tour de France

démarre samedi à Monaco, la Saxo Bank des frères Schleck a affiché, jeudi, ses ambitions.

«Mon équipe est très forte, sans doute l’une des équipes les plus fortes de ce Tour de France», a-t-il prévenu.

«Les deux frères Andy et Frank Schleck seront les deux leaders et notre but est de défendre, de conserver le maillot jaune gagné l’an dernier». En 2008, Frank a fini sixième du Tour de France et Andy douzième et meilleur jeune. Le cadet sera pourtant en pole position cette fois pour défendre les intérêts de son équipe.