Buzz : Blac Chyna a fait réduire ses fesses et ses seins

Blac Chyna a pris une grande décision pour sa santé. Elle est passée sur le billard pour faire réduire le volume de ses seins et de ses fesses. Lundi 13 mars 2023, la starlette de téléréalité, qui aurait tenté de tuer son ex, Rob Kardashian, a posté plusieurs vidéos sur Instagram, dans lesquelles on la voit lors de ses rendez-vous chez ses médecins et de retour chez elle, durant sa convalescence.